Ricchiardo gewinnt Rennen in Baku

Der Australier Daniel Ricciardo im Red Bull hat den von zahlreichen Zwischenfällen geprägten Großen Preis von Aserbaidschan in Baku gewonnen.

Ricciardo profitierte beim fünften Sieg seiner Karriere von einer Zeitstrafe gegen Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel und einem unplanmäßigen Boxenstopp von Mercedes-Star Lewis Hamilton, der wegen einer gelösten Nackenstütze in der 33. Runde seine souveräne Führung einbüßte.

Vettel war Hamilton in einer Safety-Car-Phase ins Auto gefahren und kassierte dafür die Strafe. Zweiter in Baku wurde Valtteri Bottas (Finnland) im zweiten Mercedes vor dem erst 18-jährigen Kanadier Lance Stroll im Williams.

Vettel - Hamilton under investigation... Black flag for Vettel? Vettel hits Hamilton!!! Oh my God! #F1 via@CoandaF1 pic.twitter.com/V3YXZXl7qD — F1Writers™ (@f1writers) 25. Juni 2017

Mit einem unerklärlichen Rammstoß gegen seinen großen Rivalen Lewis Hamilton während einer Safety-Car-Phase hat der Ferrari-Pilot den WM-Kampf in der Formel 1 eskalieren lassen. Beim Sieg von Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo brannten bei dem viermaligen Weltmeister die Sicherungen durch.

Zwar fuhr Vettel den vierten Platz ein und baute dadurch seinen Vorsprung in der WM vor dem fünftplatzierten Mercedes-Star auf 14 Punkte aus, doch das lange von Respekt geprägte Titelduell der beiden mehrmaligen Weltmeister dürfte nach der Entgleisung des Deutschen eine andere Richtung einschlagen.

In einem unübersichtlichen Rennen mit einem zwischenzeitlichen Abbruch kam es während der zweiten von drei Safety-Car-Phasen zu Vettels Wutausbruch. Zunächst bremste Hamilton in der 20. von 51 Runden hinter dem Safety Car etwas überraschend ab, sodass Vettel auf den Mercedes des Engländers auffuhr. Dann setzte der 29-Jährige seinen Ferrari links neben den Boliden seines Rivalen und rammte den Silberpfeil seitlich.

Daniel Ricciardo wins an incredible #AzerbaijanGP as Vettel drives into Lewis Hamilton pic.twitter.com/QSPtTlTTM1 — Yahoo Sport UK (@YahooSportUK) 25. Juni 2017

"Das war ein Riesenfoul von Sebastian", sagte der dreimalige Weltmeister Niki Lauda am Sky-Mikrofon. Die Rennleitung sprach eine Zehn-Sekunden-Strafe gegen Vettel aus, der uneinsichtig blieb und an seine Box funkte: "Was habe ich Gefährliches gemacht?"

Hamilton befand das Strafmaß für Vettels Kontrollverlust für zu gering. "Zehn Sekunden dafür sind ein Witz. Du weißt das, Charlie", funkte Hamilton an die Adresse von Rennleiter Charlie Whiting. Das Pech des Briten: Weil sich die Abdeckung seines Cockpitschutzes löste, musste der mit Abstand der schnellste Mann im Feld zur Fixierung des Teils an die Box und büßte seine Führung ein.

Vettel belegte am Ende Platz vier, Hamilton wurde Fünfter. In der WM-Wertung führt weiterhin Vettel mit 153 Punkten vor Hamilton mit 139.