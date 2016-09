Ein frischer Start

Die prominenteste Veränderung im kommenden Schuljahr ist wohl der neue Werteunterricht „Vie et société“, der Religions- und Moralkurse ersetzt. Dieselben Lehrer, die diese Fächer unterrichteten, werden nach einer obligatorischen 16-stündigen Weiterbildung ins neue Fach einsteigen. Eine Neuerung in der Schullandschaft Luxemburgs stellt das Internationale Lyzeum in Differdingen dar, das zwar eine öffentliche Schule ist, aber entsprechend dem Programm der Europaschulen aufgebaut ist. Allerdings bietet es zurzeit nur zwei Sprachsektionen, Französisch und Deutsch, an was im Vergleich zu den anderen Europaschulen (insgesamt 23 Sektionen) doch verschwindend gering ist.

Unter Claude Meisch wurden zudem einige administrative Neuerungen eingeführt, unter anderem das „Observatoire de la qualité scolaire“, mehrere „Kompetenzzentren“ für Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensstörungen sowie eines für Hochbegabte. Ziel ist es, „unterschiedlichen Schülern unterschiedliche Schulen“ zu bieten. Das Zentrum für politische Bildung muss noch vom Regierungsrat durchgewunken werden, damit es offiziell arbeiten kann.

Ein Leitwort des Ministeriums ist Partizipation, deshalb wurde eine nationale Elternvertretung gegründet, damit verschiedene Akteure einen direkten Ansprechpartner haben. Meisch begründet diesen Schritt damit, dass er „die Eltern als gleichberechtigte Partner“ sehe, sie „in der Schule teilhaben lassen“ und ihnen mehr Verantwortung zuschreiben wolle. In den Orientierungsverfahren am Ende der Grundschule sollen Eltern z.B. mehr mitreden dürfen.

Eine weitere Neuerung stellen dieses Jahr die neuen Notensysteme für die Zwischenzeugnisse der Grundschüler dar, die auf einer Skala von A+ bis D benotet werden. So soll die Benotung auch für die Lehrer vereinfacht werden.