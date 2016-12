US-Leitzinserhöhung wird erwartet

Allgemein erwartet wird eine leichte Anhebung des Zinses, der seit Dezember 2015 zwischen 0,25 und 0,5 Prozent liegt. Notenbankchefin Janet Yellen hatte Mitte November mit Hinweis auf die verbesserten US-Wirtschaftsdaten eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt.

Das Verhältnis zwischen Yellen und dem künftigen Präsidenten gilt als gespannt. Trump hatte ihr im Wahlkampf vorgeworfen, den Zins niedrig zu halten, um die Wirtschaftsbilanz des scheidenden Präsidenten Barack Obama äußerlich aufzumöbeln. Die Fed hatte Ende 2008 angesichts der Finanzkrise eine Ära der Nullzinsen eingeleitet, die sie dann vor einem Jahr beendete.

Am Tag vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Notenbank Fed haben die US-Börsen erneut zugelegt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones und der breiter gefasste S&P 500 markierten mit 19.885 und 2265 Punkten jeweils ein Rekordhoch. Der technologielastige Nasdaq notierte ebenfalls 0,4 Prozent im Plus. "Der Markt ist immer noch im 'Trump-Modus', in dem er Wirtschaftswachstum und positive Impulse für den Arbeitsmarkt durch die neue Regierung erwartet", sagte Andre Bakhos, Geschäftsführer des Vermögensberaters Janlyn.

Unter Börsianern gilt als sicher, dass die Fed den Leitzins am Mittwoch um ein Viertelpunkt anhebt. Die große Frage sei aber, wie rasch sie 2017 die geldpolitischen Zügel anziehen werde, betonte Kaneo Ogino, Manager beim Analysehaus Global-info. Bislang rechnen Anleger für das kommende Jahr meist mit zwei Schritten nach oben.