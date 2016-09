Flybe: ab Oktober auch Birmingham

Flybe, Europas größte regionale Fluglinie, ist die vierte neue Fluggesellschaft, die in diesem Jahr eine Verbindung vom Flughafen Luxemburg aus aufnimmt, schreibt der Flughafenbetreiber LuxAirport in einer Pressemeldung.

Die derzeitigen Flüge nach Manchester werden ab dem 1. Oktober auf zweimal täglich an Werktagen und einmal täglich an Wochenenden erweitert. Manchester ist die vierte Destination in Großbritannien mit einer Direktverbindung nach Luxemburg.

Im Oktober folgt Birmingham, ebenfalls von Flybe betrieben. Die Fluggäste können auch viele Anschlussflüge nutzen, die mit Flybe von ihrem Drehkreuz Manchester aus verfügbar sind, schreibt LuxAirport weiter.