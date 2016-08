2017 kehrt die Angst zurück

Ein Junge verschwindet in der Nacht. Ein Mädchen taucht ebenso plötzlich auf. Ein Monster, Telekinese ... und die amerikanische Regierung steckt irgendwie mit drin – die US-Serie "Stranger Things", eine Hommage an die Horror- und Fantasy-TV-Welt der 1980er, erboberte die Herzen der Serien-Fans dieses Jahr im Sturm.

Am Mittwoch kündigte der Video-Streamingdienst Netflix an, eine zweite Staffel im kommenden Jahr folgen zu lassen. Was wohl ebenfalls ein Wiedersehen mit der fantastischen Winona Ryder zur Folge haben wird, die in der ersten Staffel ein fulminantes Comeback feierte.