Großherzog Jean wird 96

Zum Ersten wurde Großherzog Jean nach seiner Bronchitis gestern (Mittwoch) aus dem Krankenhaus entlassen, zum anderen wird der ehemalige amtierende Großherzog heute 96 Jahre alt. Er wird seinen Geburtstag im Kreis seiner Familie auf Schloss Fischbach verbringen.

Großherzog Jean von Luxemburg, Herzog von Nassau, Prinz von Bourbon-Parma, wurde am 5. Januar 1921 als erster Sohn von Großherzogin Charlotte und Prinz Felix auf Schloss Berg geboren. Am 9. April 1953 heiratete der Erbgroßherzog Prinzessin Joséphine-Charlotte von Belgien.

Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. Von 1951 bis 1961 war der Erbgroßherzog Mitglied des Staatsrats und erhielt dadurch Einblick in das politische Leben des Landes. Am 12. November 1964 bestieg Jean den Thron, den er 36 Jahre später an seinen ältesten Sohn Henri übergeben sollte (7. Oktober 2000). Fünf Jahre später wurde Jean zum Witwer, nachdem Joséphine-Charlotte am 10. Januar 2005 im Alter von 77 Jahren gestorben war.