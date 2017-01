Mehrere Einbrüche

In den letzten beiden Tagen wurden gleich mehrere Wohnungseinbrüche gemeldet. So etwa in Oberkorn, Differdingen, Grevenmacher, Dalheim, und in Hesperange.

In Luxemburg-Stadt wurde gleich in vier Wohnungen eingebrochen. Ein Tatverdächtiger konnte jedoch am gestrigen Samstag gegen 14 Uhr 20 festgenommen werden. Die Polizei berichtet, dass nachdem ein Einbrecher im Sentier de la Scierie gemeldet wurde, sofort mehrere Streifen nach dem Täter fahndeten. Kurze Zeit später wurde ein Tatverdächtiger in unmittelbaer Umgebung gesichtet und gestellt. Die Person war im Besitz von diversem Diebesgut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Person festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde zudem in Remich in der route de Stadtbredimus in insgesamt acht stationierte Autos eingebrochen. Ein unbekannter Täter schlug jeweils eine Wagenscheibe ein, durchwühlte die Fahrzeuge und entwendete diverse Wertgegenstände.