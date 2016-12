Verdacht auf Vogelgrippe in Rheinland-Pfalz

Der Abgeordnete Aly Kaes (CSV) wollte vom Landwirtschaftminister Fernand Etgen in einer parlamentarischen Anfrage vom vorigen 24. November wissen, ob der Virus auch schon in Luxemburg aufgetaucht sei, was der Minister verneinte. Es sei zwar eine Stallpflicht für professionelle Geflügelzüchter ausgeprochen worden, bei den nicht-professionellen sei diese aber schwer umzusetzen. Falls man irgendwo infiziertes Geflügel entdecke, würde dieses notgeschlachtet, unabhängig davon ob es sich um einen professionelle Zuchtstation handele oder nicht. Ebenso würde alles Geflügel geschlachtet, das sich im Umkreis von 1 Kilometer zu dem infizierten Tier befindet. Im Falle von einer solchen Notschlachtung sehe das Gesetz eine Entschädigung der betroffenen Produzenten vor.

Bei unseren Nachbarn in Rheinland-Pfalz ist die hochansteckende Vogelgrippe womöglich schon angekommen. Bei drei toten Wildenten sei das H5N8-Virus nachgewiesen, teilte das Umweltministerium am Dienstagabend in Mainz mit. Ob es sich um den hochansteckenden Erreger handelt, der sich derzeit in Deutschland verbreitet, werde noch geprüft. Das Ergebnis erwarte das Ministerium noch in dieser Woche.

Rheinland-Pfalz wäre das 15. Bundesland in Deutschland, in dem das hochansteckende Vogelgrippe-Virus auftritt. Nur das Saarland wäre dann noch ohne nachgewiesene Vogelgrippe. Für Geflügel gilt derzeit in mehreren rheinland-pfälzischen Kreisen sowie für bestimmte Risikogebiete Stallpflicht. Die Reiherenten seien in Koblenz sowie am Laacher See im Kreis Ahrweiler gefunden worden.

In Deutschland ist der Erreger erstmals vor gut sechs Wochen am 8. November bei einer toten Wildente am Bodensee und verendeten Wasservögeln in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. Das Virus gilt als ungefährlich für Menschen, ist aber eine erhebliche Bedrohung für Hausgeflügel.