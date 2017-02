Drohender Felsrutsch in Grevenmacher

Große Felsbrocken lösten sich Ende Januar von der steilen Felswand ab und drohen nun abzurutschen und gefährden dabei zwei Häuser die sich in unmittelbarer Nähe der Felswand befinden. Der bereits vergangene Woche eingerichtete Sicherheitsperimeter wurde nun in einer Dringlichkeitssitzung des Schöffenrats auf einen Perimeter von rund 2 Kilometer erweitert. Aus Sicherheitsgründen wurden die Bewohner eines Hauses evakuiert und in einer Notunterkunft von der Gemeinde untergebracht.

Die Besitzer eines Wochenendhauses wurden ebenfalls über die Sicherheitsvorkehrungen in Kenntnis gesetzt, so Schöffin Monique Hermes gegenüber dem Tageblatt. Schöffin Hermes unterstrich dass es sich dabei um reine Vorsichtsmaßnahmen handle. Die Stabilisierungsarbeiten die am vergangenen Montag begangen, sollen voraussichtlich zwischen zwei und drei Wochen andauern. Der Zugang zur Weinberglage ist aus Sicherheitsgründen sowohl für die Immobilienbesitzer als auch für Winzer, Landwirte und Spaziergänger strengstens verboten. Bei Bedarf kann die rue de Machtum (RN10) zu jedem Zeitpunkt abgesperrt werden.