Weihnachtsbaumverkäufer überfallen

Drei Personen wurden am Montagabend gegen 18 Uhr an einem Verkaufstand für Weihnachtsbäume in unmittelbarer Nähe eines Supermarktes vorstellig. Als der Verkäufer dieselben als Kunden ansprach, griffen zwei der drei Täter den Verkäufer sofort an wollten die Tageseinnahmen aus einer Umhängetasche stehlen, welches ihnen nicht gelang.

Dieselben entwendeten jedoch das Mobiltelfon des Opfers und gingen durch die rue du Commerce in Richtung Zentrum flüchtig. Das Opfer wurde leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

1) 20-25 Jahre alt, ungefähr 1,50m gross, sprach luxemburgisch mit portugiesischen Akkzent, etwas korpulente Statur, kurzer Ziegenbart und leichter Schnauzer, trug eine dicke dunkelfarbene Jacke und eine dunkele Mütze

2) 20-25 Jahre alt, ungefähr 1,80m gross, sprach luxemburgisch, kräftige Statur, dunkel bekleidet, etwas längere Haare, trug ein dunkeles Haarband mit weissem Streifen

3) Zu der dritten Person, welche Abseits stand konnte vorerst keine genaue Beschreibung gegeben werden.