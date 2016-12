Netanjahu lehnt Gespräch mit Abbas

Dies habe er dem französischen Präsidenten François Hollande am Telefon gesagt, teilte Netanjahus Büro am Mittwochabend mit. Hollande hatte laut Medienberichten Netanjahu und Abbas für ein Gespräch am 22. Dezember nach Paris eingeladen. Nach Angaben aus Palästinenserkreisen nahm Abbas die Einladung an.

Frankreich bemüht sich derzeit um neue Impulse für eine friedliche Lösung im Nahost-Konflikt. Ziel der Initiative ist, einen unabhängigen, demokratischen und friedlichen Staat Palästina neben Israel zu schaffen. Die Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern liegen seit April 2014 brach.

Der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, Saeb Erekat, hatte im palästinensischen Radio gesagt, dass für den 21. Dezember eine Konferenz mit Außenministern zahlreicher Staaten sowie Vertretern internationaler Organisationen in Paris angedacht sei. Eine Bestätigung aus Paris gab es dazu nicht. Wie ein führender Palästinenser sagte, sei auf Basis dieser Konferenz ein Treffen von Abbas und Netanjahu mit Hollande geplant.

«Israel wird nicht an einer internationalen Konferenz teilnehmen, welche nicht dazu beitragen wird, Frieden zu schaffen», teilte Netanjahus Büro mit. Ohne eine solche Konferenz wäre Netanjahu dazu bereit, Abbas in Paris für direkte Gespräche ohne Vorbedingungen zu treffen.