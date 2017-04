Dutzende Tote bei Busunglück in Indien

Bei einem schweren Busunglück in der nordindischen Himalaya-Region sind mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen. Seinen jüngsten Informationen zufolge kam der Bus im Bundesstaat Himachal Pradesh von einer kurvigen Bergstraße ab und stürzte eine tiefe Schlucht hinunter in einen Fluss, sagte am Mittwoch der örtliche Behördenvertreter Rohan Chand Thakur der Nachrichtenagentur AFP.

Der Privatbus hatte demnach insgesamt 56 Passagiere an Bord. Über den Gesundheitszustand der Überlebenden gab es zunächst keine Informationen. Auch die Unglücksursache blieb unklar. Bergungsexperten und Polizisten wurden laut dem Behördenvertreter aus Shimla, der Hauptstadt von Himachal Pradesh, zu der rund fünf Stunden Fahrtzeit entfernten, abgelegenen Unfallstelle entsandt.

In Indien sind schwere Verkehrsunfälle an der Tagesordnung. Allein im vergangenen Jahr starben rund 150.000 Menschen - und damit durchschnittlich 400 pro Tag - im Straßenverkehr. Im Januar wurden 12 Schüler und ihr Busfahrer getötet, als ihr Bus im Bundesstaat Uttar Pradesh im dichten Nebel mit einem Lastwagen zusammenstieß. Und vor einem Jahr kamen knapp 30 Mitglieder eines Opern-Ensembles im Bundesstaat Odisha ums Leben, als ihr Bus auf der Rückfahrt von einem Auftritt von einer Gebirgsstraße abkam und in eine Schlucht stürzte.