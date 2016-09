Ohne Laterza und Payal

Nationaltrainer Luc Holtz gab am Donnerstag sein vorläufiges 23er Aufgebot für die beiden Länderspiele bekannt. Nicht dabei sind diesmal Tom Laterza (Fola) und Ben Payal (Strassen). „Beiden fehlt es an Spielpraxis im Verein und Ben Payal fühlt sich zudem nicht ausreichend in Form, um ein Spiel auf diesem Niveau zu bestreiten.“

Vorläufig auf der Liste steht der derzeit am Rücken verletzte Maxime Chanot (New York FC). „Ende dieser Woche werde ich mich noch einmal mit seinem Trainer Patrick Vieira unterhalten, um mich über den Fortschritt seiner Entwicklung zu informieren. Es nützt nicht wenn er anreist und nicht in der Lage ist zu spielen“, erklärte Holtz.

Gegen die beiden Gegner Schweden und Weissrussland wollen die Roten Löwen laut dem Nationaltrainer wieder couragiert angreifen. „Beide Gegner sind stärker als unser letzter Gegner Bulgarien (3:4-Niederlage, d.Red.). Aber wir werden versuchen sie zu ärgern.“

Anthony Moris (FC Malines/B), Ralph Schon (Strassen)Laurent Jans (Waasland-Beveren/B), Ricardo Delgado (Jeunesse), Mathias Jänisch (Déifferdeng 03), Kevin Malget (F91), Dirk Carlson, Aldin Skenderovic (beide UT Petingen), Christopher Martins (Olympique Lyon/F), Maxime Chanot (New York City FC/USA), Pit Simon (FC Metz/F), Tim Hall (SV Elversberg/D)Chris Philipps, Vincent Thill (beide FC Metz/F), Eric Veiga (Braunschweig/D), Mario Mutsch (St. Gallen/CH), Lars Gerson (Sundsvall/SWE), Sébastien Thill (Niederkorn), Florian Bohnert (Schalke 04)Maurice Deville (FSV Frankfurt), David Turpel, Dan da Mota (beide F91), Aurélien Joachim (Lierse SK/B)