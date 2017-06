Amerikas Kampf um die Wahrheit

18.12 Uhr Das Präsidialamt in Washington reagiert auf die Vorwürfe Comeys: Trump sei kein Lügner.



17.44 Uhr: Comey hat sich dafür verteidigt, nicht öffentlich bekanntgegeben zu haben, dass in der Russland-Untersuchung nicht gegen US-Präsident Donald Trump persönlich ermittelt werde. Dadurch hätte er auch die Pflicht gehabt, sich im Fall des Falles wieder zu korrigieren, sagte Comey am Donnerstag vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats. "Das habe ich schon mal erlebt." Damit bezog sich Comey auf die Ermittlungen rund um die E-Mails von Hillary Clinton. Er hatte damals die Ermittlung für abgeschlossen erklärt, sie dann aber wenige Tage vor der Wahl nach dem Fund neuer E-Mails wieder aufgerollt.



17.24 Uhr: Comey hat in seiner Anhörung durch den US-Senat eingeräumt, selbst für die Verbreitung seiner internen Aufzeichnungen über Gespräche mit Präsident Donald Trump in den Medien gesorgt zu haben. Er habe einen Freund beauftragt, seine vertraulichen Notizen an US-Medien weiterzureichen, sagte Comey am Donnerstag in Washington.



17.22 Uhr: Comey hält es für wahrscheinlich, dass er wegen der Russland-Ermittlung von US-Präsident Donald Trump entlassen wurde. Auf die Frage, ob er glaube, dass die Untersuchung des FBI eine Rolle gespielt habe, sagte er: "Ja, denn ich habe gehört, wie der Präsident das gesagt hat." Er wisse es nicht sicher, nehme Trump aber beim Wort. Der Präsident habe gesagt, dass es mit der Ermittlung in der Russland-Affäre zu tun gehabt habe. Das FBI ermittelt zu Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands. Trump hatte für den Rauswurf zunächst verschiedene Gründe angegeben und dann später in einem Interview gesagt, er habe "diese Russland-Sache" im Kopf gehabt.



17.15 Uhr: James Comey hat nach eigenen Angaben die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Einstellung der Ermittlungen gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn nicht sofort zurückgewiesen. Er sei in dem Moment damals einfach zu verblüfft von dieser Forderung gewesen und habe keinen klare Gedanken fassen können



16.57 Uhr: Ein Gespräch mit Trump im Oval Office über den Sicherheitsberater Michael Flynn machte Comey nach eigenen Worten fassungslos. Auch seine Kollegen bei FBI seien schockiert gewesen, dass die Ermittlungen gegen Flynn eingestellt werden sollten.



16.51 Uhr: Trump ordnete nach Comeys Darstellung zwar nicht die Einstellung der Ermittlungen gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn an. Allerdings habe er Trumps Worte so verstanden, dass das Verfahren eingestellt werden solle, sagt Comey.



16.48 Uhr: Comey bekräftigt, gegen Trump selbst sei während seiner Amtszeit an der Spitze des FBI nicht ermittelt worden.



16.42 Uhr: Comey geht nach eigenen Worten davon aus, dass Trump Loyalität von ihm wollte. Hintergrund sei ein Abendessen am 27. Januar gewesen, bei dem Trump ihn gefragt habe, ob er FBI-Chef bleiben wolle. Der gesunde Menschenverstand habe ihm gesagt, dass der Präsident dafür eine Gegenleistung haben wolle.





Comey: “I take the president at his word that I was fired because of the Russia investigation” https://t.co/cus0V0YsPa? — The New York Times (@nytimes) 8. Juni 2017

"I was honestly concerned he might lie.” Comey is testifying about Trump. Watch live: https://t.co/LgOtCKZoJo pic.twitter.com/xWrde5QCVQ — VICE News (@vicenews) 8. Juni 2017

Einem Insider zufolge weist Trump die Darstellung Comeys zurück, er habe diesen aufgefordert, die Ermittlungen gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen. Trump weise auch die Darstellung zurück, Comey um Loyalität gebeten zu haben, sagte der Insider.Comey sagt, Trump habe ihn nicht aufgefordert, die Russland-ermittlungen einzustellen.Comey sagt, er habe keinen Zweifel daran, dass Russland in die Wahl 2016 eingegriffen habe. Es habe aber keine Wahlfälschung gegeben. Es sei nicht seine Aufgabe zu bewerten, ob Trump bei den Gesprächen mit ihm versucht habe, die Justiz zu behindern."Es hat mich verwirrt, als ich im Fernsehen gesehen habe, dass der Präsident sagte, er habe mich eigentlich wegen der Russland-Ermittlung gefeuert." Trump hatte für den Rauswurf zunächst verschiedene Gründe angegeben und dann später in einem Interview gesagt, er habe "diese Russland-Sache" im Kopf gehabt.Der demokratische Senator Mark Warner bezeichnet die Art und Weise der Entlassung Comeys als schockierend. Nichts und niemand werde verhindern, dass den Vorwürfen auf den Grund gegangen werde, Russland habe eine Rolle bei der US-Präsidentenwahl gespielt.Die Sitzung des Ausschusses beginnt.