Frau nach Unfall in Lebensgefahr

Zunächst hieß es von der Polizei, dass bei einem Unfall in Esch/Belval ein Autofahrer gestorben sei. Inzwischen wurde dies dementiert und klargestellt: Eine Frau stürzte mit ihrem Fahrzeug auf der Verbindungsstraße zwischen dem Kreisverkehr Raemerich und Belval in das ehemalige Auffangbecken für das Kühlwasser der Hochöfen.

Schnell waren die Rettungskräfte vor Ort. Nach Polizeiangaben schwebt die Frau in Lebensgefahr. Die Verbindungsstraße wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt. Auf der A4 in Richtung Kreisverkehr Raemerich hatte sich ein kilometerlanger Rückstau gebildet. Rund um den Kreisverkehr ging am Morgen nichts mehr.