Am vergangenen Samstag wird eine Frau auf einer Terrasse in Fentingen von einem Projektil im Gesicht getroffen. Das Geschoss verursachte eine schwere Verletzung im Kieferbereich. Das Opfer musste sich bereits mehreren Operationen in einer Klinik in Belgien unterziehen.

"Mein Gesicht ist jetzt für immer entstellt," beklagt sich die Frau bei. Das Gratisblatt hat jetzt ein Video ins Netz gestellt. Darin zeigt die Frau das Projektil.

Bei dem Projektil soll es sich um eine "Sierra Pro-Hunter Bullets 45 Caliber" handeln. Das Geschoss ist bei Jägern und Hobbyschützen wegen der geringen Kosten und der hohen Präzision und Durchschlagskraft sehr beliebt.

Es handelt sich um ein Teilmantelgeschoss. Die Geschossspitze liegt frei. Diese Projektile haben eine höhere Beschleunigung und treffen dementsprechend mit großer Energie auf dem Ziel auf.

Diese Projektile werden auch "Dum Dum"-Geschoss genannt, erklärt der Waffenexperte Sebastian S. gegenüber dem Tageblatt. "Sie sind ideal für die Jagd. Dringt das Geschoss in einen Körper, verformt sich die Bleispitze und treibt den Mantel weit auseinander. Dieser Geschossquerschnitt reißt große Wunden," betont der Waffenexperte.

Das Problem: Beim Eindringen in einen Körper oder bei einem Streifschuss, zersplittert das Projektil in zig Metallteile. Das betroffene Körpergewebe wird zerrissen. "Diese Geschosse sind entwickelt worden um einen Körper nicht zu verlassen," so Sebastian S.

Die Ermittler wollen sich noch nicht festlegen. Unweit von Fentingen wurde am vergangenen Samstag eine Jagd abgehalten. In der Nachbarschaft gibt es allerdings auch einen Schießstand. In beide Richtunge wird ermittelt, heißt es von der Justiz.