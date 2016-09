Schießerei vor israelischer Botschaft in Ankara

Der mit einem Messer bewaffnete Attentäter sei durch Schüsse eines örtlichen Wachmanns verletzt worden, teilte ein israelischer Ministeriumssprecher am Mittwoch mit. Es sei dem Attentäter nicht gelungen, sich der Botschaft weiter zu nähern.

Israelische Diplomaten seien nicht verletzt worden. Das Personal sei in Sicherheit. Der Angreifer habe versucht, einen türkischen Wachmann anzugreifen, der für die Botschaft arbeite.

Video from outside Israeli Embassy in Ankara immediately after knife attack. Israel says staff unharmed, assailant shot in Ankara attack... pic.twitter.com/SedWNnksND