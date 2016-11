Becca hat Recht bekommen

Am Freitag hat das Berufungsgericht im Rechtsstreit zwischen den beiden Geschäftsmännern Eric Lux und Flavio Becca geurteilt. Die Richter haben das Urteil des Handelsgerichtes vom Februar 2016 für rechtsgültig erklärt. Die Eigentumsverhältnisse der Immobilien, die die Familie Becca in den Olos Fund eingebracht haben, sind somit geklärt.

Der Flavio Becca gehörenden Promobe Finance sollen die integralen Anteile zukommen, die sie 2010 als Vermögen in den Investitionsfonds Olos Fund eingebracht hat.

Mit diesem Urteil zog das Berufungsgericht einen Schlussstrich unter einen mehrere Jahre währenden Streit zwischen Becca und dem Immobilienpromotor Eric Lux. 2010 waren Vermögensteile von Promobe Finance (Becca) und Ikodomos Holding (Lux) in Olos Fund geflossen.

Den Großteil der Vermögenswerte (Grundstücke) steuerte dem Vernehmen nach Flavio Beccas Gesellschaft bei. Die Rede ist von einem Verhältnis 9:1. Dies stellte Eric Lux jedoch später in Frage. Er beanspruche rund 50 Prozent der von Promobe Finance in den Fonds eingebrachten Vermögenswerte. Lux zufolge sei seine Ikodomos Finance Besitzerin dieser 50 prozentigen Anteile geworden. Was die Gegenseite jedoch bestritt.