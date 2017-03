Zwei Verletze und eine Festnahme

Gegen 16.50 befuhr ein Fahrer die Strecks CR358 in Richtung Reisdorf.In einer leichten Rechtskurve, verlor der Fahrer, vermutlich aufgrund eines Unwohlseins, die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die Fahrer beider Wagen, alleinige Insassen, wurden zwecks ärztlicher Behandlung ins diensttuende Krankenhaus verbracht. Beide erlitten leichte bis schwere Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Fahren trotz Fahrverbot

Beamte der Zoll- und Akzisenverwaltung kontrollierten am Mittwoch gegen 18.30 ein Fahrzeug bei dem die technische Kontrollbescheinigung seit über einem Jahr abgelaufen war. Zudem erklärte der Fahrer keinen Führerschein mehr zu besitzen. Da der Fahrer sich nicht ausweisen konnte, wurde er zwecks Identitätsüberprüfung mit zur Polizeidienststelle genommen. Die Polizeibeamten konnten herausfinden, dass gegen den Mann mehrere Fahrverbote bestehen. Der Besitzer des Fahrzeuges hatte hierüber keine Kenntnis. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an. Derselbe wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt.