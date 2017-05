Frau flippt aus

In der Nacht auf Montag traf eine Polizeipatrouille in einem Imbiss in den Rives de Clausen, in Luxemburg-Stadt, auf eine Frau welche sich aggressiv benahm.

Als die Beamten versuchten die Situation zu beruhigen, schlug die Frau einer Person ins Gesicht und wollte einem Polizisten in die Weichteile treten.

Ihr wurden Handschellen angelegt. Im Transporter der Polizei trat die 19-jährige Frau mit den Füssen gegen die Schiebetür, währenddessen bespuckte sie die Beamten. Auf der Dienststelle randalierte die Frau weiter.

Sie landete in der Arrestzelle. Protokoll wurde gegen sie erstellt.