"The Boss" unterschreibt Schulentschuldigung

Das berichtete der "Philadelphia Inquirer" am Donnerstag. An dem Tag stellte Springsteen seine Autobiografie "Born to Run" in einer Bibliothek in Philadelphia vor - um dabei zu sein, hatte der Schüler den Unterricht geschwänzt.

Der Vater des Jungen habe die Schulregeln dennoch einhalten wollen und eine vorgeschriebene Entschuldigung zu dem Fantreffen mitgebracht, hieß es. Diese habe Springsteen dann signiert. Der Schulleiter habe anschließend lediglich eine Kopie der Entschuldigung bekommen.