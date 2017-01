Qualität, Ordnung plus Magazin

Markanteste Änderung: Seit der Donnerstag-Ausgabe (19.1.) besteht das Tageblatt aus vier anstelle von sechs Heften. Grund dafür ist eine bessere Ordnung der Zeitung, die durch die neue Vier-Heft-Struktur mehr Übersicht bietet. Zudem wird der Premium-Charakter des ersten Heftes in den anderen Heften übernommen.

Das sogenannte Premium-Heft bleibt in der bekannten Form unverändert. Hier findet der Leser die Hintergründe zu den wichtigsten Themen des Tages, präsentiert in einer zeitgemäßen grafischen Aufmachung. Den Abschluss des ersten Heftes bildet wie gehabt die Opinion-Seite mit dem Editorial, den Kommentaren, der Karikatur, der Presserevue und dem Ergebnis der Online-Umfrage.

Völlig neu ist die Zusammensetzung des zweiten Heftes: Hier findet sich in Zukunft alles Wichtige aus Innen- und Außenpolitik, aus der Wirtschafts- und Finanzwelt sowie der Kultur. Die bisherige Kultur-Spiegel-Seite wurde weiterentwickelt und ausgebaut und ist nun eine regelrechte Agenda-Seite geworden. Den Abschluss des ersten Heftes bildet wie gewohnt die Forum-Seite mit Meinungsartikeln von Gastautoren.

Das dritte Heft ist der Welt des Sports gewidmet. Hier findet der Leser alles Wichtige aus der Sportaktualität sowie viele Hintergründe, Porträts und Interviews. Neu ist im Heft drei eine Agenda-Seite, die jeden Freitag einen Gesamtüberblick über die sportlichen Veranstaltungen des Wochenendes gibt. Das Heft endet wie gehabt mit der populären Sport-Finish-Seite.

Die Lokalnachrichten beschließen wie gewohnt das Tageblatt. Die großen Themen aus den Gemeinden sowie die lokalen Akteure stehen dabei im Vordergrund. Das Vereinsleben, Konveniate und Ähnliches werden in regelmäßigen Abständen in Form einer Gratis-Sonderbeilage angeboten. Wetter, Rätsel und Familienanzeigen sind fester Bestandteil des vierten Hefts. Neu in diesem Heft ist zudem die Leserbriefseite.

Neu im Tageblatt ist das wöchentliche Magazin-Heft. Auf bis zu 24 Seiten werden jeden Samstag hochwertige Magazin-Themen angeboten. Fester Bestandteil des Sonderhefts sind zudem die klassischen Tageblatt-Magazin-Rubriken Reisen, Aero, Gastronomie und Moteur. Abgeschlossen wird das wöchentliche Magazin-Heft mit der Kinderseite.