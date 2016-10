Hugh Laurie feiert gut gelaunt "Walk of Fame"-Stern

"Ich kann gar nicht mehr zählen, wie vielen jungen Menschen ich begegnet bin, die wegen 'Dr. House' Medizin studieren oder Arzt geworden sind", sagte der Star der 2012 eingestellten Kultserie bei der Einweihung seines Sterns am Dienstag. Laurie feierte nicht nur mit "Dr. House" Erfolge, sondern auch mit der Serienverfilmung des John Le Carré -Buchs "Der Nachtmanager" sowie mit Filmen wie "Der Mann in der Eisernen Maske" und "Stuart Little".

Als Jazz- und Blues-Musiker ist er zudem mit seiner "The Copper Bottom Band" unterwegs und hat zwei der bestverkauften Blues-Alben aller Zeiten aufgenommen. "Die Welt ist nicht fair und ich muss gestehen, dass ich jetzt 57 Jahre alt bin und von Anfang an so unverschämt viel Glück hatte, dass ich jeden Tag damit rechne, dass mir ein Piano auf den Kopf fällt, um die Dinge etwas geradezurücken", sagte der für seine Bescheidenheit bekannte Schauspieler.

"No star was ever wiser or kinder."



Stephen Fry praises long-time friend Hugh Laurie as the actor receives a star on Hollywood Walk of Fame pic.twitter.com/M5MPSm38lu — PA Showbiz (@PAshowbiz) 26. Oktober 2016

Den USA dankte der Brite für die Erfindung von Martini, Jeans und Pizza. Ein Martini sei für ihn "wie ein Sonett in einem Glas", sagte der Vater dreier erwachsener Kinder. Laurie hatte seine Karriere als Komiker gestartet, weshalb unklar blieb, ob Laurie das italienische Nationalgericht Pizza tatsächlich für eine US-Erfindung hält.