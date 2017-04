Zwei Motorradunfälle

Eine Gruppe Motorradfahrer war am Samstagmittag auf der N7 unterwegs und bog an der Ausfahrt Hoscheid in Richtung Goebelsmühle ab.

In einer Rechtskurve verlor ein Biker der Gruppe die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte, prallte gegen die Leitplanke und wurde dabei verletzt.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Nachmittag auf der B7 in Richtung Ingeldorf. Eine Autofahrerin nahm die Abfahrt nach Ingeldorf.

Beim Abbiegen übersah sie eine Motorradfahrerin, die aus dem Kreisverkehr kam. Das Auto stieß mit der vorderen Stoßstange gegen das Motorrad.

Durch den Zusammenstoß kippte die Motorradfahrerin mit ihrem Fahrzeug um. Beim Sturz wurde die Bikerin schwerer am Fuß verletzt.

Auch hier war der Notarzt vor Ort um die verletzte Fahrerin zu behandeln. Sie wurde ebenfalls für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.