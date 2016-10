Schüsse in belgischem Einkaufszentrum - Täter auf der Flucht

Im Cora-Einkaufszentrum in Châtelineau waren kurz nach 10 Uhr am Samstag Morgen Schüsse zu hören. Nach Informationen belgischer Medien haben am Morgen drei bewaffnete Männer das Juweliergeschäft "Histoire d'Or" in dem Shopping-Zentrum überfallen. Dabei sollen sie mit einer Kalaschnikow geschossen haben.

Das Einkaufzentrum wurde inzwischen von der Polizei evakuiert. Informationen über eventuelle Verletzte liegen noch keine vor.

Die Täter konnten Schmuck erbeuten und befinden sich gegenwärtig auf der Flucht. Nach Informationen von "Le Soir" sind sie mit einem Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Die belgische Polizei sucht mit einem Großaufgebot an Beamten nach den Flüchtigen.

Rettungskräfte sind in Châtelineau vor Ort und betreuen die Betroffenen psychologisch. Vier Personen haben bei dem Überfall einen Schock erlitten.

Das Einkaufszentrum ist mittlerweile wieder geöffnet. Der Bereich um das überfallene Juweliergeschäft bleibt aber weiterhin polizeilich abgeriegelt.