Ein Boulodrome für Mondorf

Der Boulesport erfreut sich in Luxemburg einer wachsenden Beliebtheit, die sich auch in Mondorf bemerkbar macht. Auf nationaler Ebene zählt der Verband des Boulesports derzeit rund 700 lizenzierte Spieler in zehn Vereinen. Vor rund zwei Jahren entschied sich der Gemeinderat für den Bau eines Boulodromes auf dem Gelände des „Stade John Grün“ in Mondorf. Nachdem die Bauarbeiten nun abgeschlossen sind, fand kürzlich die Einweihung der neuen Anlage in Anwesenheit von Sportminister Romain Schneider, Bürgermeister Lex Delles, den Vertretern des Schöffen- und Gemeinderats, den Mitgliedern des lokalen Boulevereins und zahlreichen Ehrengästen statt.

Benannt wurde das Boulodrome nach Joseph Vitali, einem Förderer dieser Sportart auf lokaler Ebene und einer der treibenden Kräfte im Boulesportverband.

Die neue Anlage begreift neben Spielfeldern im Innen- und Außenbereich eine kleine Bar, eine Küche sowie Sanitäranlagen. Die Gesamtkosten für den Bau der neuen Anlage belaufen sich auf rund 600.000 Euro, das Sportministerium bezuschusst die Anlage zu 25 Prozent.