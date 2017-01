FIFA beschließt Mammut-WM

Ab 2026 spielen 48 Mannschaften im Endrundenturnier um den Weltmeistertitel. Das hat der Fifa-Rat am Dienstag in Zürich einstimmig beschlossen.

Die Fifa-Delegierten folgen damit einem Vorschlag ihres Präsidenten Gianni Infantino. Gemäß seinen Vorstellungen würden 16 Teams schon nach ihrem ersten K.o.-Match heimreisen. Anschließend würde die Gruppenphase wie bisher mit 32 Teams folgen.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.