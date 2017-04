Personalwirbel beim FN

Angebliche Aussagen eines führenden Front-National-Politikers zu Nazi-Verbrechen haben den Wahlkampf der Rechtspopulistin Marine Le Pen überschattet. Jean-François Jalkh verzichtete am Freitag auf die Aufgabe als Übergangschef der Partei, um sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen. Le Pen sprach von "Verleumdung". Jalkh werden Zweifel an der Verwendung von Zyklon B zum Massenmord in Gaskammern der Nationalsozialisten zugeschrieben, er selbst bestreitet die Aussagen jedoch strikt.

Le Pen hatte den FN-Vorsitz Anfang der Woche vorübergehend niedergelegt, um vor der entscheidenden Stichwahl am 7. Mai "über den Parteiinteressen" zu stehen. Statt Jalkh soll nun der Le-Pen-Vertraute Steeve Briois übergangsweise die Partei führen. Le Pen selbst war vor Kurzem wegen einer umstrittenen Äußerungen zur Judenverfolgung zur Zeit der deutschen Besatzung Frankreichs in die Kritik geraten.

Der FN-Vize Jalkh wird nach Angaben der Zeitung "Le Monde" in einem 2005 veröffentlichten Artikel einer Wissenschaftlerin mit der Aussage zitiert, er halte es technisch für unmöglich, das Gas Zyklon B für "Massenvernichtungen" einzusetzen. Die Nationalsozialisten hatten in Konzentrationslagern Menschen mit Zyklon B ermordet. Jalkh habe auf die Aufgabe als Übergangsvorsitzender verzichtet, um sich zu verteidigen und Anzeige einzureichen, sagte der FN-Politiker Louis Aliot dem Sender BFMTV.

Le Pen trifft im zweiten Wahlgang um das Amt des französischen Staatspräsidenten auf den sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron. Sie bemüht sich seit Jahren, der Front National ein gemäßigteres Image zu verschaffen. Unter anderem hatte sie ihren Vater Jean-Marie Le Pen aus der Partei ausschließen lassen, der die Gaskammern der Nazis wiederholt als «Detail der Geschichte» bezeichnet hatte und dafür auch wegen Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt worden war.

Vor knapp drei Wochen hatte Marine Le Pen gesagt, Frankreich sei nicht verantwortlich für die Festnahme von 13 000 Juden durch französische Polizisten 1942. Sie vertrat die Auffassung, die damals mit Nazi-Deutschland zusammenarbeitende Vichy-Regierung sei "nicht Frankreich" gewesen. Die Erklärung löste heftige Kritik aus.

Le Pens Konkurrent Macron sollte am Freitag den Ort Oradour-sur-Glane besuchen, wo deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg ein Massaker angerichtet hatten. Die "Nazi-Jäger" Serge und Beate Klarsfeld und ihr Sohn Arno sowie die Organisation "Die Söhne und Töchter der jüdischen Deportierten Frankreichs" riefen am Donnerstag dazu auf, für Macron zu stimmen. Eine ganzseitige Anzeige in der Zeitung "Libération" zeigt ein Bild vom Stacheldrahtzaun eines Konzentrationslagers mit dem Kommentar: "Die Landschaften, die die extreme Rechte uns in Europa hinterlassen hat."