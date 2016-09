Heißestes August-Ende seit 1947

Die Temperaturen in diesem Sommer waren laut dem meteorologischen Bulletin des LIST ("Luxembourg Institut for Science and Technology") mit denen zwischen 2001 und 2010 vergleichbar.

Sehr warme und trockene Luftmassen führten in der vierten August-Woche zu einer sechstägigen Hitzewelle. Die Höchsttemperatur für diesen Sommer wurde am 26. August aufgezeichnet: 34,9°C, ein Rekordwert für die dritte Augustdekade seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1947.

Während die Temperaturen mit jenen des vorigen Jahrzehnts vergleichbar sind, gilt dies nicht für die Niederschläge. Aufgrund reichlicher Regenfälle war der Sommer 2016 deutlich feuchter als die der Vergleichsperiode. Dies hat sich natürlich auch auf die Landwirtschaft ausgewirkt. "Die starken Niederschläge haben in der Landwirtschaft zu einer deutlichen Ernteverzögerung von teilweise bis zu vier Wochen geführt. Hinzu kommen wetterbedingte Ertragsreduktionen in den ackerbaulichen Kulturen von 2o Prozent bis teilweise sogar 40 Prozent", schreibt das LIST.