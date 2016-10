Great Barrier Riff "nicht tot"

Das Great Barrier Reef in Australien, ist nach Angaben der Marineparkbehörde durch die Korallenbleiche vergangener Monate angegriffen, aber nicht tot. Der Chef der Behörde, Russell Reichelt, reagierte am Sonntag verärgert auf einen "Nachruf", den ein Journalist und Essay-Schreiber vergangene Woche auf das Riff veröffentlicht hatte. Der Text hatte weltweite Beachtung gefunden. "Das Great Barrier Reef in Australien ist nach langer Krankheit 2016 verstorben. Es war 25 Millionen Jahre alt", schrieb Rowan Jacobsen vergangene Woche.