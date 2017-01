Mann soll Frau und Tochter getötet haben

Die Leiche des Mannes wurde am Morgen an der Saarschleife in Mettlach gefunden. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte der Täter seine 40-jährige Ehefrau und die gemeinsame dreijährige Tochter ermordet. Anschließend tötete der 36-Jährige sich selbst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Beamten fuhren zu seiner Adresse und fanden die Ehefrau und die Tochter des Paares leblos. Nach Polizeiangaben war der mutmaßliche Täter psychisch krank und in einer Fachklinik behandelt worden.