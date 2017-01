Türsteher schnappt Handtaschendieb

In einem Einzelhandelsgeschäft in der Avenue J-F Kennedy in Ettelbrück wurde am Samstag Mittag eine Person ertappt, die eine Flasche Alkohol an der Kasse vorbeischmuggeln wollte. Der Sicherheitsangestellte hielt den Dieb fest, bis die Polizei eintraf.

Der Mann redete wirr, lehnte sich gegen eine Mauer und musste sich zwischenzeitlich sogar auf den Bürgersteig setzen, da er sichtliche Probleme hatte gerade stehen zu bleiben. Die Beamten begleiteten ihm zum Dienstwagen und mussten ihn dabei stützen, da der Mann drohte auf die Straße zu fallen. Der Mann wurde vorübergehend in Arrest gebracht.

In Rives de Clausen in Luxemburg-Stadt ertappten Türsteher am Sonntag gegen ein Uhr Morgens einen Mann, wie er sehr schnell Richtung Parkhaus ging und dabei etwas unter seinem Arm versteckte. Als die Türsteher ihn darauf ansprachen, warf er den Gegenstand in ein nahes Gebüsch und versuchte die Flucht zu ergreifen, konnte aber von den Türstehern festgehalten werden bis die Polizei eintraf.

Die Beamten fanden im Gebüsch eine Handtasche. Die Eigentümerin der Tasche konnte kurz darauf in einem Lokal in Rives de Clausen angetroffen werden.

In der Duchschererstrooss in Wecker machten sich am Wochenende Einbrecher ans Werk. Sie drangen dort in eine Wohnung ein.

Am Sonntag Nachmittag gegen 14h30 wurde ein Mann in der route d'Arlon in Strassen überfallen. Drei Täter hatten ihr Opfer attackiert und ihm sein Handy und die Autoschlüssel entrissen. Das Opfer verfolgte die Täter und fand sein Handy weggeworfen unter der Brücke in der route d'Arlon.

Er verständigte daraufhin die Polizei, welche zwei der Täter kurz darauf vor einer Autowerkstatt in der route d'Arlon dingfest machen konnten.

Eine weitere Patrouille fahndete in der nahen Umgebung nach dem dritten Flüchtigen. Auf dem Bürgersteig eines Einzelhandelsgeschäfts in der route d'Arlon, konnten sie dann einen Mann sehen, der beim Erblicken des Polizeiwagens sofort die Flucht ergriff und sich in einem Geschäft verstecken wollte.

Die Beamten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und konnten den Mann schließlich stellen. Das Opfer des Überfalls konnte alle drei Täter identifizieren.