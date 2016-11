Fahrerin wurde verletzt

Am Donnerstag gegen 12.39 Uhr, kollidierte ein Pkw in der Auffahrt zur A13 bei Schengen in Richtung Deutschland mit einer Abgrenzungsmauer. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Während der Bergungsarbeiten musste die Auffahrt für rund eine Stunde gesperrt werden.

Am Unfallort weilten die Feuerwehr sowie ein Krankenwagen aus Schengen. An dem Fahrzeug entstand hoher Materialschaden.