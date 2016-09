Escher Kulturlaf: Die ersten Bilder

Der Escher Kulturlauf ist vor allem eines: die Verbindung zwischen Sport und Kultur. Während die Teilnehmer am Gelände des Stahlherstellers ArcelorMittal sowie an den kulturellen Sehenswürdigkeiten vorbeilaufen, werden sie von zahlreichen Musikern entlang der Strecke unterstützt.

Um den Sport geht es natürlich auch, und da haben sich folgende Läufer besonders hervorgetan: Über die zehn Meilen gewinnt bei den Herren Yonas Kinde in 54.04 Minuten vor Yannick Lieners in 54.49 Minuten, bei den Damen läuft Liz Nepper in 1.05.38 Stunden als Erste über die Ziellinie.