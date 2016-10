Schnellster Truck der Welt in Luxemburg

Wie kriege ich einen LKW auf über 250 km/h? Nun, man nehme dazu einen LKW-Motor aus der Volvo D13-Reihe, bringe ihn mit vier Turboladern auf eine Leistung von 2400 PS (zweitausend vierhundert), eine Volvo H1-Doppekupplungsautomatik die man an das wahnsinnig hohe Drehmoment des Motors anpasst – das sind immerhin 6000 Nm (sechstausend Newtonmeter) – und baue darum herum einen Truck mit Fahrerkabine, Überrollbügel und Sportsitzen und natürlich den richtigen Reifen.

Letztere kommen von Goodyear und ermöglichen dem "Iron Knight" und Fahrer Boije Ovebrink eine Spitze von ca. 300 km/h. Nebenbei gesagt: dieser Volvo schafft die null auf hundert in knapp 4,7 Sekunden.

Goodyear und Volvo hatten am Dienstag auf die Teststrecke in Colmar-Berg eingeladen, wo man Details zum "Eisernen Ritter" und zu seinen Reifen gab, bevor uns dann Boije Ovebrink, ein erfahrenener Pilot in Sachen LKW-Rennen, mit auf die Piste nahm.

Den Weltrekord von 270 km/h reichte man zwar nicht, doch auch 250 km/h auf der langen Gerade des Goodyear-Kurses muß man einmal erlebt haben.