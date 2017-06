Blechschäden und Führerscheinentzüge

Am Sonntagmorgen verlor eine Autofahrerin auf der Autobahn A4, auf der Höhe der neuen Tankstelle Foetz, auf Grund des starken Regens und des zu hohen Alkoholkonsums die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als Sie ein anderes Fahrzeug überhohlen wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallverursacherin musste noch vor Ort den Führerschein abgeben.

Am Sonntagmorgen, gegen 02.35 Uhr waren die Beamten des CI Gare in der hauptstädtischen rue d’Anvers mit einer Festnahme beschäftigt, als vor ihren Augen ein Fahrzeug gegen einen Mast fuhr. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde eingezogen. Ein anderer Fahrer meldete sich gegen 1.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen bei der Polizei und gab an, ein geparktes Fahrzeug gerammt zu haben. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher betrunken war. Sein Führerschein wurde ebenfalls eingezogen.

Am Samstagnachmittag verlor ein Autofahrer auf dem Boulevard de la Petrusse die Gewalt über seinen Wagen und stiess gegen ein abgestelltes Fahrzeug, das wiederum in ein weiteres Fahrzeug gedrückt wurde. Der Mann war betrunken, sein Führerschein wurde eingezogen.