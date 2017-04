Alles soll einfacher werden

Das „Omnibus“-Gesetz, das am vergangenen Samstag in Kraft getreten ist, sieht eine systematische Überprüfung der administrativen Prozeduren vor, um sie somit für die Zukunft zu vereinfachen.

Im Rahmen dieses Gesetzes hat das „Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative“ nun ein Aktionsprogramm vorgestellt. Dieses läuft nun bereits seit etwas mehr als einem Jahr, unter dem Motto „Einfach Lëtzebuerg“. Am Montag zog der Innenminister Dan Kersch zusammen mit dem „Ministère de la Fonction publique“ eine erste Bilanz.

Die Vereinfachung der administrativen Prozeduren sei nicht durch ein einziges Gesetz, wie das „Omnibus“-Gesetz abgeschlossen, betont Innenminister Dan Kersch. „Sondern es ist eine Herausforderung, die permanent ist.“ Um dieser Herausforderung weiter entgegenzugehen habe man den Aktionsplan „Einfach Lëtzebuerg“ erstellt in welchen unterschiedliche Projekte, zur Vereinfachung der Administrationen, fließen.

Zudem habe man eine Internetseite www.vosidees.lu erstellt auf welcher auch die Bevölkerung ihre Vorschläge zur Vereinfachung einreichen kann. Man setze auf die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung ebenso wie mit den Administrationen. Nur so könne man die Prozeduren auch effektiv vereinfachen, heißt es während der Pressekonferenz am Montag.

Dan Kersch betont, dass seit der Einführung der Internetseite im Jahr 2014 bereits 200 Vorschläge eingegangen sind. Davon sind 51 in die unterschiedlichen Projekte des Aktionsplans miteingeflossen.

Insgesamt besteht der Aktionsplan zurzeit aus 88 Projekten. Davon wurden bereits 29 in die Tat umgesetzt, bestätigt Kersch. 38 seien auf dem Weg der Umsetzung und 21 befinden sich zurzeit in einer Analysephase um herauszufinden ob die Umsetzung wirklich notwendig ist.

Bei den Unterschiedlichen Projekten geht es darum administrative Prozeduren nach unterschiedlichen Prinzipien zu analysieren und daraufhin zu vereinfachen und für die Zukunft anzupassen.

Bei diesen Prinzipien geht es zum einen um eine erneute Überprüfung der Gesetzgebung, zudem um eine Qualitätskontrolle der Administrationen, um die Schaffung von mehr Transparenz innerhalb und während der Durchführung der administrativen Schritte. Zum anderen geht es natürlich um die Digitalisierung der Prozeduren. Auf diesem Punkt liegt zudem der Hauptfokus, dies ließ Dan Kersch am Montag durchblicken.

Die Digitalisierung soll die administrativen Schritte vereinfachen und es den Bürgern, sowie Unternehmen beispielsweise ermöglichen Anträge und Unterlagen übers Internet zu beantragen. Aber auch weitere administrative Schritte sollen in Zukunft direkt vom Computer aus ermöglicht und vereinfacht werden, meint der Innenminister.

Natürlich soll den Bürgern und Bürgerinnen aber weiterhin der persönliche Weg zur Verfügung stehen. Das Ministerium bestätigt, dass in der rue Notre Dame in Luxemburg weiterhin ein Schalter für die Bürger bestehen bleibt. Zudem stehe auch eine Helpline für den telefonischen Kontakt zur Verfügung, bestätigt Gilles Feith des „Centre des Technologies de l'Information de l'Etat“.

Ziel des Aktionsplan soll sein, dass alle Ministerien in die Vereinfachung der Administrationen mit eingebunden sind um eine effektive Zusammenarbeit zu ermöglichen. Zudem erlaube der Aktionsplan die Veränderungen innerhalb der unterschiedlichen Ministerien zu begleiten. „Damit unsere Vorschläge auch umgesetzt werden können und dass wir den einzelnen Verwaltungen eine Hilfeleistung garantieren können, damit die Dinge auch umgesetzt werden können und nicht einfach nur eine Idee bleibt“, sagt Dan Kersch.

Alle Projekte, die in den Aktionsplan mit einfließen können auf der Internetseite www.einfach.lu eingesehen werden. Hier finden Bürger und Bürgerinnen, ebenso wie Unternehmen eine detaillierte Beschreibung der Projekte. Zudem wird angegeben ob sie bereits umgesetzt sind oder sich noch in der Umsetzungsphase befinden. Durch die Internetseite soll der Öffentlichkeit Einblick in die unterschiedlichen Projekte ermöglicht und für mehr Transparenz gesorgt werden.