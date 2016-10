Schockmeldung per GPS in Luxemburg

Eine gemütliche Autofahrt und plötzlich meldet das Navigationsgerät, dass ein Luftschlag bevorsteht. "Attention, attaque aérienne, danger", steht auf einem GPS-Gerät am Freitagabend in der Nähe von Schlammestee. Und das im friedlichen Luxemburg. Vor einem Luftangriff braucht man sich normalerweise nicht zu fürchten. Der Grund für die seltsame Nachricht ist in Wirklichkeit ein anderer: Ein oder mehrere Hacker haben sich einen bösen Streich erlaubt.

Die luxemburgische Polizei kennt das Phänomen bereits. Es kam in der Vergangenheit mehrere Male vor. Bislang konnte sie noch nichts dagegen unternehmen. L'essentiel berichtete dieses Jahr im April über einen ähnlichen Fall. Es stellte sich heraus, dass die gleiche Nachricht auch zwischen Luxemburg und Belgien verschickt wurde. Die Erklärung der belgischen Anbieter von Verkehrsinfos war: "Un idiot s'amusait à envoyer des messages en utilisant les ondes FM". Die Hiobsbotschaft wird von den Unruhestiftern also auf der gleichen Radiofrequenz, wie die "Trafic Infos" vom Straßenrand direkt in die Autos gesendet.