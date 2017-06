Auch dieses coole Duo ist Weltmeister

Am letzten Tag der Sportkegel-WM gewinnt Luxemburg seine erste Goldmedaille. Im Finale der Kategorie Mixed Tandem erspielt sich das Duo Mandy Parracho und Gilles Mores am Samstagmittag im Saarland mit insgesamt 827 Holz den Titel.

Am Wettkampf in Oberthal nahmen Sportler aus insgesamt 13 Nationen teil. Auch Männer und Frauen aus Argentinien, Brasilien, Marokko, Bosnien-Herzegowina waren am Start.

Für Luxemburg war es mit zwei Mal Silber und einmal Bronze auch schon vor dem Samstag ein erfolgreiches Turnier. Einziges ausstehendes Duell ist das Herrenfinale. In diesem ist auch Goldgewinner Mores wieder mit von der Partie.

