Zwei Festnahmen

In der montée de Clausen, in Luxemburg-Stadt, meldete am Donnerstag gegen 6.00 Uhr ein Anrufer der Notrufzentrale, dass er gehört habe wie im Gebäude, wo er sich befand, eine Fensterscheibe zu Bruch ging. Anschließend habe er Lärm im Gebäudeinneren gehört. Am Telefon gab der Zeuge dann an, dass jemand versuchen würde die Tür, hinter welcher er sich verschanzt hätte, aufzubrechen.

Die Polizei eilte zur angegebenen Adresse. Auf einem der oberen Stockwerke entdeckten die Beamten zwei junge Männer. Ihnen wurden Handschellen angelegt und sie wurden mit aufs Revier genommen. Beide mutmaßlichen Einbrecher wiesen Verletzungen auf, welche sie sich laut Polizei mit großer Wahrscheinlichkeit beim Einbruch zugefügt hatten.

Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und ordnete die Verhaftung der beiden Männer an. Sie wurden am Donnerstagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.