Affäre RTL/Lunghi: Der offene Brief des Personals

Darin bedauern die Mitarbeiter Enrico Lunghis, der das Museum seit Januar 2009 leitet und es bis Dezember 2016 noch leiten wird, den Rücktritt ihres Chefs außerordentlich.

Acht Jahre lang hatten sie die Möglichkeit, den scheidenden Direktor, den die Unterzeichnenden als eine menschlich sehr großzügige Person beschreiben, in seinen Bemühungen zu unterstützten, das Mudam weiterzuentwickeln.

Seine Persönlichkeit habe im übrigen dazu beigetragen, das Mudam auf der internationalen Museumskarte zu positionieren und zahlreiche Kooperationen mit den international renommierten Häusern zu begründen. Zu erwähnen sind hier u.a. das Hirshhorn Museum in Washington, Musée des arts et métiers in Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris und das Artsonje Center in Seoul.

Auch habe die Feier zum 10-jährigen Bestehen der Institution in diesem Jahr einmal aufs Neue gezeigt, wie sehr es unter Lunghis Ägide gelungen sei, das Mudam einem größeren Publikum zu öffnen.

Das Personal bedauert darüber hinaus, wie sehr das Haus für zeitgenössische Kunst seit der Eröffnung immer wieder durch Kritik geschwächt werde. Auch die neuerliche Lunghi-Schram-Affäre und der frühzeitige Weggang des Direktors habe das Haus erneut geschwächt.

Es ergeht der dringende Wunsch, dieses junge Haus nicht noch mehr zu schwächen, um dem Personal im Rahmen eines vertrauensvollen Klimas die Arbeit für das Wachsen und Erstarken des Museums zu ermöglichen.

Nach Künstlern der luxemburgischen Kulturszene und internationalen Wegbegleitern Enrico Lunghis hat sich damit das Mudam-Personal sehr deutlich zu Wort gemeldet. Offenbar hat sich am Montag der Verwaltungsrat mit der Nachfolge des scheidenden Direktors beschäftigt.