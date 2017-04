Le Pen und Macron treten gegeneinander an

Das künftige Staatsoberhaupt Frankreichs heißt entweder Marine Le Pen oder Emmanuel Macron. Die Rechtspopulistin und der Mitte-Links-Kandidat werden bei der Stichwahl am 7. Mai gegeneinander antreten, wie aus Teilergebnissen der ersten Wahlrunde am Sonntag hervorging. Macron sowie Politiker der etablierten Parteien riefen die Wähler auf, sich geschlossen gegen Le Pen zu stellen. Le Pen stellte sich als große Wahlsiegerin dar und sagte: "Die Zeit ist gekommen, um das französische Volk zu befreien."

Nach ersten Teilergebnissen des Innenministeriums vom Sonntagabend lag Le Pen zwar noch knapp vor Macron, doch stammten die Daten mehrheitlich aus ländlichen Gegenden, die eher nach rechts tendieren, während die großen Ballungszentren erst später ausgezählt werden. Prognosen sahen Macron am Ende mit 23 bis 24 Prozent vor Le Pen mit 21 bis 23 Prozent.

Unter anderem forderten die unterlegenen Präsidentschaftskandidaten François Fillon von den Konservativen und Benoît Hamon von den Sozialisten ihre Anhänger auf, in der Stichwahl für Macron zu stimmen. Auch auf der Straße entlud sich der Widerstand gegen Le Pen. Linke Demonstranten lieferten sich in Paris Straßenschlachten mit der Polizei.

In ihrer Rede stellte Le Pen sich und ihre Partei als "große Alternative" für die französischen Wähler dar. Sie sagte vor ihren jubelnden Anhängern, dass es bei der Stichwahl um nichts Geringeres gehe als das Überleben Frankreichs. Macron erklärte, er wolle in den zwei Wochen bis zur Wahl so viele Wähler wie möglich für sich mobilisieren. Er wolle, dass in Europa Hoffnung regiere und nicht Angst.

Erstmals in der jüngeren Geschichte Frankreichs kommt kein Kandidat der etablierten Parteien in die Stichwahl. Und es ist eine Wahl zwischen zwei diametral entgegengesetzten Weltanschauungen und Visionen für die Zukunft Frankreichs. Macron wirbt für ein weltoffenes, tolerantes Frankreich und ein vereintes Europa, während Le Pen für eine Schließung der Grenzen, weniger Einwanderung, eine Abschaffung des Euro und ein Ausscheiden aus der EU eintritt. Der 7. Mai wird damit auch zur Richtungsentscheidung für die Europäische Union.

Es ist die erste Präsidentschaftswahl in Frankreich, seit radikale Extremisten im November 2015 im Konzerthaus Bataclan und an anderen Orten von Paris Massaker angerichtet hatten. Seitdem gilt in Frankreich der Ausnahmezustand. Die Sorge vor möglichen weiteren Anschlägen am Wahltag war groß. Erst am Freitag hatte ein mutmaßlicher Terrorist an der Pariser Prachtmeile Champs-Élysées einen Polizisten erschossen.

Entsprechend umfassend waren die Sicherheitsvorkehrungen. Die mehr als 66.000 Wahllokale wurden von rund 50.000 Polizisten gesichert, zusätzlich waren 7000 Soldaten im Einsatz.

