Nobelkarossen gestohlen

In Eischen in der Cité Aischdall wurde am Donnerstag in ein Haus eingebrochen. Über die Terrassentür verschafften sich Unbekannte Zugang zu dem Gebäude. Laut Polizei wurden sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht.

In Capellen wurde ein teurer Geländewagen gestohlen. In dem Fahrzeug befanden sich außerdem Wertgegenstände. Wie der Wagen gestartet wurde, ist noch unklar.

In Oberkerschen wurde ein Sportwagen gestohlen. Unbekannte waren in der rue Eugene Mouschand durch ein Kellerfenster in ein Haus eingestiegen. Dabei wurde der Fahrzeugschlüssel entwendet. Neben Wertgegenständen und einer Zugposaune wurden noch die Schlüssel von Motorrädern und einem weiteren Fahrzeug gestohlen.