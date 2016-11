Ein Hakenkreuz sorgte für Aufregung

In Münschecker, in der Gemeinde Manternach, brannte Mitte November des vergangenen Jahres ein Haus. Als die Feuerwehr und die Polizeibeamte vor Ort ankamen stellten sie fest, dass die Täter auf der Haupteingangstür ein Hakenkreuz mit blauer Farbe gesprayt hatten. Der Mann der 6-köpfigen Familie kam damals mit Brandwunden am Arm ins Krankenhaus. Er hatte versucht den Brand zu löschen.

"Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen", hieß es damals von der Polizei. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet. Auch Fremdenhass wurde damals nicht ausgeschlossen.

Auf Nachfrage von Tageblatt.lu, erklärte die Pressestelle der Justiz am Donnerstag, dass die Untersuchung abgeschlossen sei. Allerdings ohne Erfolg. "Es konnte kein Täter ermittelt oder identifiziert werden", so die Justizpressestelle. Die Akte sei aber noch nicht geschlossen. "Wenn in Zukunft ein neues Element auftauchen würde, dann wird die Staatsanwaltschaft sofort wieder aktiv. Die Verjährungsfrist bei einer Brandstiftung liegt bei zehn Jahren", so die Pressestelle abschließend.