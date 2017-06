Sehen, schmecken, riechen, hören, tasten und kaufen

„Schwaarz vu Leit“ war die längste Fußgängerzone des Landes anlässlich der Braderie. Während die Besucher sich unter dem „Chapiteau gourmand“ in der rue de la Libération von den Gastronomen aus dem Restaurant „Acacia“, der „Brasserie K116“, dem Feinkostladen „De Gourmang“ und dem Feinbäcker Gérard Cayotte bei einem Glas Crémant verwöhnen ließen, wurde auf dem Brillplatz ein Flohmarkt veranstaltet, wo jede Menge Trödel und Gebrauchtwaren angeboten wurden.

In der Alzettestraße und im unteren Teil der Brillstraße hatten über 200 Händler ihre Stände aufgebaut. Neben den in der Einkaufsstraße ansässigen Geschäften waren auch viele fahrende Händler zu finden. Die Verkaufsschlager in diesem Jahr waren zweifelsohne die „Hand Spinners“ oder „Fidget Spinners“. Mehr als ein Dutzend Händler hatten sich dem Verkauf des kleinen Trendspielzeugs angenommen.

Editpress-Mitarbeiter liefen den ganzen Tag lang durch die Alzettestraße und verteilten bunte Luftballons, um für die Zeitungen Tageblatt, Le Quotidien und Le Jeudi zu werben. Auch die Escher LSAP händigte Luftballons aus und profitierte genau wie andere Parteien von der Braderie, um ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen am 8. Oktober vorzustellen. Natürlich gab es auf der Braderie auch allerlei andere Sachen zu sehen, schmecken, riechen, hören, tasten und vor allem zu kaufen. Und wer nach Schnäppchen suchte, wurde mit Sicherheit auch fündig.