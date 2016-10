"Simpsons"-Drehbuchautor Kevin Curran gestorben

Er sei am Dienstag nach langer Krankheit in Los Angeles gestorben, sagte seine Sprecherin Antonia Coffman. Kevin Curran wurde 59 Jahre alt.

Zum "Simpsons"-Team war der TV-Autor im Jahr 2001 gestoßen, in den vergangenen Jahren war er auch einer der ausführenden Co-Produzenten der Serie. Zu den Episoden, die er schrieb, gehörte "Don't Fear the Roofer" aus dem Jahr 2005 sowie "The Winter of His Content" von 2014.

Seine Mitarbeit an "Die Simpsons" brachte Curry drei Emmy Awards ein, im Jahr 2010 wurde er für sein Drehbuch zur Episode "The Greatest Story Ever D'ohed" für einen Humanitas Award nominiert, einem Film- und TV-Preis für Verdienste um die Menschenwürde und freie Meinungsäußerung.

In den 80er Jahren gehörte Curran zum Autorenteam der Show "Late Night with David Letterman." Dort hatte er Anteil an drei Emmys. Für die Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" war Curran ebenfalls als Autor aktiv.