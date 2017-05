Meteolux warnt wieder vor Unwetter

Für ganz Luxemburg gibt es für Dienstag Nachmittag eine Unwetterwarnung. Der Wetterdienst Meteolux warnt vor möglichen Gewittern mit Starkregen bis in die frühen Abendstunden. Auch Hagelschauer sind möglich. Außerdem rechnet der Wetterdienst mit Böen von bis zu 55 Stundenkilometer.

Allerdings wird es auch nicht mehr ganz so heiß wie die letzten Tage. Das Thermometer klettert am Nachmittag bis auf 25 Grad. In den kommenden Tagen wird sich das Wetter dann wieder beruhigen. Es wird wieder sonniger und wärmer.