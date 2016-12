Einbrecher klaut einen Schinken

Am späten Heiligabend zwischen 18.00 - 00.30 Uhr war ein Enbrecher in Mondorf unterwegs. Das teilte die Police Grand-Ducale am Sonntag in einer Pressemeldung mit.

Der Einbrachern begab sich hinter das Haus auf die etwas höher liegende Terrasse. Von dort aus brach er die verschlossene Holztür, welche Zugang zur Küche gewährt, mit einem spitzen Gegenstand (Schraubendreher) auf.

Nachdem er das ganze Haus durchsucht hatte, entschied er sich, lediglich einen Schinken mitgehen zu lassen.