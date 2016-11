Der verführte Verführer

Am Freitag ging der Prozess bei nicht nachlassendem Publikumsinteresse in die vierte Runde. Wieder war es ein Zeuge, der den Beschuldigten als langjähriger Freund über den Klee lobte. „Ech hunn en zeréck gestouss“, habe er ihm gesagt. Doch habe er einen Fehler gemacht.

Die Vorsitzende zeigte sich im weiteren Verlauf der Anhörung ungehalten, dass fast alle Zeugen das Opfer als Täter darstellen möchten. Es war dann eine Mutter von vier Messdienern, die „em Gotteswëllen“ nichts gegen den Beschuldigten sagen konnte.

Sie habe einen 11-jährigen Sohn und würde den jederzeit mit dem Beschuldigten auf einen Ausflug lassen. Ob die Zeugin, die Psychologin ist, wisse, dass Missbrauch bei Kindern bleibende Schäden hinterlässt, wollte der Anwalt des Opfers wissen.

„Das Leben des Opfers hat nicht mit 14 Jahren angefangen“, so die Zeugin etwas sybillinisch, wollte dies aber nicht an sexuellen, sondern eher an schulischen Problemen festmachen. Man solle sie nicht als Psychologin fragen, denn sie habe lange nicht mehr gearbeitet.

Dem Bistum wurde erneut vorgeworfen, den Pfarrer den Wölfen zum Fraß vorgeworfen zu haben. Und die Wölfe sind, wie so oft in diesen Kreisen, selbstverständlich die Journalisten, auch wenn während der Verhandlung der Begriff der „Lügenpresse“ Gott sei dank nicht fiel.

Es war dann der Beschuldigte, der sich als Opfer dem Gericht präsentierte. Schon im Bus habe ihn der Junge angemacht, indem er über seinen eigenen Penis strich. Beim Besuch der Kapelle in Tournus wollte das Opfer ihn küssen, als das Licht ausging.

Warum er diese Gesten eines minderjährigen Schutzbefohlenen nicht ignorierte und zurückwies, sondern als sexuelle Signale deutete, wollte die Vorsitzende wissen. Er sei damals von der Last der Arbeit ausgebrannt gewesen und sei schwach geworden.

Der Beschuldigte fand es schon lästig, wenn ein Jugendlicher wie das Opfer neben ihm urinierte. Der habe zu warten, bis der Erwachsene fertig ist. Die öffentliche Anklägerin erinnerte ihn an seine Aussagen, dass er schon länger von der für ihn sexuellen „Anmache“ wusste.

Er habe alles versucht, um nicht mit dem Opfer in einem Bett zu schlafen. Warum keine Einzelzimmer für Erwachsene gebucht waren, wusste er nicht. Der Junge sei mit einer Erektion auf ihn zugekommen und dann sei es zur Masturbation gekommen. Basta! (sic)

Als er selbst eine Erektion bekam, habe der Verstand ausgesetzt. Es sei wie beim Fußballspieler, der ein Foul begeht. Alle Zuschauer wissen, warum und wie das geschah, nur er selbst kann es sich nicht erklären. Er sei froh, dass ihn seine Freunde nicht fallenließen.

Verschiedene hätten ihm sogar einen Lorbeerkranz gedreht, so die Vorsitzende. Vom Gericht soll er sich jedoch kein Lob erwarten, umso mehr, weil es an den drei Tagen mehrmals zum Sex kam. „Er war nicht mein Opfer und ich war nicht sein Opfer“, so der Angeklagte.

Der Beschuldigte beschwerte sich dann, dass er vom Strafvollzug wie ein Schwerverbrecher behandelt wurde. Das habe ihn aber nicht daran gehindert, vor dem U-Richter in aller Ruhe Masturbation und Fellatio gestanden zu haben. Man sei ein anderer, wenn man in Haft ist.

Der Anwalt des Opfers erinnerte den Beschuldigten daran, dass sein Mandant immer bei der gleichen Version geblieben sei, während er nun schon bei der sechsten angekommen ist. Dies trage wohl kaum zu seiner Glaubwürdigkeit bei, so der Nebenkläger.

Der Prozess wird am Dienstagmorgen fortgesetzt.