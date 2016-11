Geld sammeln für den guten Zweck

Weltweit flüchten derzeit rund 60 Millionen Menschen vor Kriegen. In vielen Teilen der Welt gibt es immer wieder Naturkatastrophen. Unzählige Menschen werden durch derartige Ereignisse verletzt oder getötet. Ganze Städte, Regionen und Landteile werden zerstört. Die betroffenen Menschen stehen oftmals nur noch vor Trümmerhaufen. Familien werden auseinandergerissen, Krankheiten breiten sich aus...

In fast allen Fällen ist es das Internationale Rote Kreuz, das in den Krisenregionen als erstes eintrifft und humanitäre Hilfe leistet. Möglich ist dies nur durch Spenden. Eine der sogenannten „Fundraising“-Aktionen, die vom Luxemburger Roten Kreuz organisiert wird, ist der Rot Kreuz Ball. Am Samstagabend stand dieses traditionelle Event im Zeichen einer besonderen Feierstunde. 20 Jahre besteht dieser Ball, ins Leben gerufen wurde er 1996. Für die 20 Jahr-Feier hatte das Organisationskomitee mehrere Überraschungen für die Gäste geplant.

Der Feier wohnte die Präsidentin des Luxemburger Roten Kreuzes, I.K.H. Großherzogin Maria Teresa sowie zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland bei. Durch das Programm des Abends, der unter dem Motto der 20er Jahre stand, führte der bekannte französische Journalist Stéphane Bern. Das musikalische Rahmenprogramm wurde von Nicola Mills, der „The Down to Earth Diva“, der Sopranistin Cecile Rives und der Cellistin Louise Leverd sowie DJ Rem Perry gestaltet.

Die Versteigerung von über 60 wertvoller Kunstwerke, Luxusartikel und Reisen stand unter der Leitung des bekannten Maître Stéphane Aubert aus dem Hause Artcurial aus Paris und Monte-Carlo. Künstlerich untermalt wurde die Feier von Christian Lacroix mit einem seiner Kunstwerke, das Bild einer galanten Dame im Look der 20er Jahre. Für das Gala-Menu zuständig waren das Haus Loriers, Namur, Lea Linster und das Unternehmen Grosbsuch & Fils.

Der Erlös des Abends ist zugunsten des Internationalen Roten Kreuzes für die humanitäre Hilfe in Krisenregionen und bei Naturkatastrophen.